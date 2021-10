Maria Chiara Gadda (Iv) a Host per #zerosprechi

x

x

MILANO – Ieri la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda di Italia viva, ha partecipato a Host, fiera internazionale dell’ospitalità in corso a Fiera Milano, per la presentazione del vademecum L’altra metà del cibo, per una ristorazione “zero sprechi”.

“Una bella iniziativa sviluppata da Metro Italia banco alimentari e dall’associazione professionale cuochi italiani con la scuola superiore Sant’Anna, in sintonia con lo spirito della legge antispreco, perché mostra quanto sia fondamentale attivare reti di collaborazione tra profit e non profit per un obiettivo comune” rileva Gadda. Che prosegue: “La legge anti spreco funziona perché ha estremamente semplificato e agevolato fiscalmente il recupero delle eccedenze. Iniziative come il vademecum per una ristorazione #zerosprechi, aiutano a promuovere un sistema di economia circolare in un settore complesso come questo, coniugando la prevenzione in cucina e la corretta comunicazione al cliente con la donazione dell’invenduto”.

(foto: la parlamentare Maria Chiara Gadda a Host)

26102021