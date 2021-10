x

UBOLDO – Al concorso “Il miglior panettone del mondo” la medaglia di bronzo è andata a quello realizzato nella pasticceria di Uboldo di Bernardo Naty, “La buongustaia”. L’iniziativa è stata promossa dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria con sede a Roma, con il patrocinio del Ministero degli esteri per la promozione del “made in Italy”. Le premiazioni si sono svolte a Palazzo Pallavicini.

Per Bernardo questo brillante risultato al concorso internazionale nell’edizione 2021 non è una novità: l’anno scorso era rrivasto terzo nella categoria “Panettone classico” e quest’anno ha fatto il bis in quella “Panettone innovativo”. In questo caso si tratta di un panettone senza glutine e con mandorlato al cacao arricchito da lamponi semicanditi e da riso candito. Naty è arrivato al terzo posto su ben 400 concorrenti arrivati da tutto il mondo.

(foto di gruppo: ecco lo staff de La buongustaia di Uboldo di Bernardo Naty)

