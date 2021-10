x

SARONNO – Martina Dello Russo (IV liceo scientifico dell’Istituto Orsoline), Maria Ghoar (IV ceo Classico S.M. Legnani), Camilla Lazzati (V Liceo Scientifico G.B. GrassI) Luca Scicli (I Istituto Giulio Riva), Pietro Bulgarelli (II Collegio Castelli), Claudia Anedda (liceo delle Scienze applicate dell’Istituto Prealpi) Melissa De Simone (IV Istituto Antonio Parma) Gaia Mezzatesta (III istituto Zappa) e Giacomo Sassi (istituto Padre Monti) sono gli studenti eccellenti premiati dal Rotary Club cittadino.

Oggi pomeriggio nel pieno rispetto delle norme anticovid Laura Brianza e Paola Conti ex presidenti del club saronnesi hanno consegnato, in una cerimonia all’hotel La Rotonda, il riconoscimento agli studenti. Una cerimonia fortemente voluta in presenza per tornare a vivere i momenti della vita cittadina ma anche per regalare un momento di condivisione in presenza ai ragazzi.

A tutti i ragazzi è stata consegnata una borsa di studio di 300 euro come studenti più meritevoli di ciascun istituto scolastico superiore del polo scolastico cittadino. Ma non solo. Oltre alla pergamena è stato consegnato anche del materiale sul Rotary Club cittadino accompagnato da un accorato invito a seguire l’attività del sodazio.