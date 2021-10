x

SARONNO – Giornata carica di mille emozioni domenica al Teatro Prealpi, per la seconda manifestazione promossa dall’Associazione CulturalMente&MusicalMente, Hymne à l’Amour. Un evento ispirato dalle poesie che Giulio Soprani ha dedicato alla moglie Silvana Bergamini e che ha permesso di celebrare l’Amore universale e l’importanza del fare rete sul territorio.

“Grazie – spiega Anna Clerici – al significativo Video realizzato dalla Splendida Elisa della Coop Il Granello, con le immagini scelte dai ragazzi per testimoniare l’Amore Universale, e che ha fatto da sfondo alla lettura delle poesie; grazie all’Associazione Origami per essere presente sul Territorio e per la strepitosa partecipazione delle due grandi interpreti Carlotta Sinigaglia e Alessia Dilascio, grazie di cuore e dal cuore al magistrale e immenso Maestro Claudio Zampetti e i suoi ex allievi diventati uomini e donne e magnifici interpreti di pezzi senza tempo; grazie alla dolcezza di Damiana Solinas delle Stanze della Musica, che ha incantato ed emozionato; grazie a Claudio Capelli per il video realizzato con le immagini dei lettori e dei coniugi Soprani.

Grazie ad Alessandra, figlia di Giulio, per la lettura e per l’aneddoto legato al titolo del libro “Appendici d’Amore”, come metafora dei fili invisibili che legano i figli ai genitori; grazie all’infermiera Laura Biella e alla musicoterpista Alice Balboni della Focris nonché socie fondadtrici dell’Associazione Cristalli d’Argento per essere salite sul palco anche in rappresentanza di chi ora non è piu’ con noi; grazie a Mario Malcagni, Professore, Amico e Uomo di una sensibilità rara; grazie all’Amico Antonio Altobelli, direttore sportivo dello Sporting Tennis di Saronno, per la sua voce profonda e toccante; grazie a Nourhan Mustafà, Presidente della Commissione Pari Opportunità, per la sua dolcezza e la sua delicatezza; Grazie alla prof.ssa Maria Ballarino autentica quintessenza dell’essere guida e supporto per i suoi ragazzi e alla dolcissima ed emozionante lettura, grazie allo strepitoso Fabrizio Vendramin ArtistaArtigiano, ma grande interprete di cuore e anima; grazie grazie e ancora grazie per la grande lezione di vita che ci hanno dato i ragazzi della Cooperativa il Granello Chiara Cavenago e Andrea Gandini : l’una per la trepida emozione e la magistrale interpretazione, l’altro per aver imparato a memoria le parole, che così recitate hanno toccato il cuore di tutti; grazie alla partecipazione di Assunta Miglino con la figlia Giulia a testimonianza dell’Amore materno; grazie alla nostra Poetessa che amiamo e stimiamo da tanti anni e che ci allieta con la sua dolce voce e toccante interpretazione Antonella Monti; grazie all’Assessore allo Sport, Istruzione e Politiche giovanili Gabriele Musaro’ per essere stato presente e in rappresentanza dell’Istituzione Comunale che ha concesso il Patrocinio, e per aver letto con sapiente interpretazione la poesia assegnata; grazie grazie e ancora Grazie a Paolo Raimondi, la voce fuori campo e anima millenaria illuminata e illuminante; grazie alla splendida voce di Paola Migliozzi, per averci regalato una magistrale interpretazione di un Hymne a L’amour senza tempo; grazie a Daniele Fazio, Alice Signorelli e Albanese Ettore per i romantici pezzi suonati al pianoforte ; grazie ad Alice, allieva del Maestro Sergio Zampetti che con le sue meravigliose note lo ha portato tra noi; e grazie davvero a tutti gli intervenuti perché è stato davvero un grande momento di condivisione e collaborazione ed Unione di Cuori per un fine Benefico.

Il ricavato della giornata sarà destinato all’Associazione Cristalli d’Argento per l’acquisto della “bicicletta speciale” da destinare al trasporto di disabili ed Anziani.