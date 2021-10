x

x

SARONNO – Si aggirava per piazza De Gasperi infastidendo i passanti, sbiascicando e camminando con un andatura decisamente barcollante. Così, essendo palesemente ubriaco, un 30enne polacco si è ritrovato, l’altro giorno, con una multa da 51 euro da pagare.

Lo straniero è incappato, nel corso del pomeriggio, in un controllo della polizia locale. Vedendo le sue difficoltà a camminare gli agenti sono intervenuti per cercare di capire se avesse bisogno di aiuto. Pochi dubbi sul fatto che avesse decisamente alzato troppo il gomito.

Il trentenne faceva fatica a rispondere alle domande degli agenti e a restare concentrato. Così palese l’ubriachezza e anche il fatto che stesso importunando i passanti approcciandoli per poi pronunciare frasi sconnesse lo straniero si è ritrovato con una sanzione per ubriachezza molesta per la quale dovrà sborsare 51 euro.

(foto copertina: una pattuglia della polizia locale in servizio in piazza De Gasperi dove è stata notificata la sanzione allo straniero)

26102021