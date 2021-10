Arriva lo spaventoso Hallowest di Cogliate

x

x

Una delle precedenti edizioni

COGLIATE – Una tradizione recente, ma molto sentita, quella dell’Hallowest di Cogliate, la festa di Halloween in salsa western promossa dall’amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio. L’appuntamento ovviamente è per la giornata del 31 ottobre. «Con molta attenzione – spiega il sindaco Andrea Basilico – cerchiamo di tornare alla normalità e ricominciamo ad incontrarci in piazza. È l’occasione per svagarsi all’aria aperta, in una zona sicura, dove genitori e bambini possono passare una divertente serata». Gli ingredienti della festa saranno lo street food, le birre artigianali del Follia Pura fatte a Cogliate, musica, streghe, ragnatele, fantasmi e mostri, giochi ed intrattenimenti per bambini ed una mostruosa sfilata di Hallowest, alla quale seguirà uno spettacolo a sorpresa. Per tutta la giornata ci saranno anche eventi speciali nelle attività commerciali del paese. Si comincia alle 13 con l’apertura del mercatino degli ospiti e dalle 17 gli eventi organizzati in collaborazione con Ecolandia Aps, Luca Events Twister on the road, l’associazione Elena e i cavalli Onlus. L’appuntamento più speciale ovviamente sarà il corteo, per il quale è necessaria la prenotazione al numero 3332456565.



20211027