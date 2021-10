x

CISLAGO – Una connessione Wi-Fi gratuita, senza limiti, a cui potranno accedere tutti gli utenti, cislaghesi e non. A Cislago arriva, infatti, la rete Wi-Fi pubblica Wifi4eu, a cui tutti i proprietari di smartphone, Pc e dispositivi portatili potranno liberamente e gratuitamente connettersi.

Si tratta di un’iniziativa dell’Unione Europea che, con il bando “Wifi4Eu – Free Wi-Fi for Europeans”, ha stanziato 120 miliardi per garantire la connettività Wi-Fi pubblica gratuita ai cittadini e visitatori in tutta l’Unione Europea.

Cislago, che nel 2019 ha partecipato al bando, è uno dei comuni vincitori del bando e si aggiudica un voucher da 15mila euro. Con questi finanziamenti, il Comune sarà in grado di garantire per 3 anni l’accesso alla rete a seguito di una semplice registrazione, in cui è richiesto l’indirizzo mail; il progetto europeo prevede che le credenziali possano essere utilizzate in qualunque città europea aderente.

Cislago ha individuato otto spazi pubblici strategici in cui sarà possibile usufruire della rete Wifi4eu: Piazza Toti, nelle vicinanze della scuola elementare e nella piazza della chiesa, Villa Isacchi con il centro anziani, la biblioteca e il cortile esterno, parco Castelbarco, il centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII e il centro sportivo di Viale dello Sport, nella frazione Massina negli spazi della scuola dell’infanzia e, infine, nel parco degli Alpini.

