x

x

SARONNO – Adesso c’è davvero tutto: negli ultimi giorni in via Roma è stata posizionata la segnaletica verticale che regola la sosta lungo il tratto riqualificato dall’Amministrazione in modo da salvare i bagolari.

Sono stati posizionati i cartelli che permettono di sosta negli stalli rimasti per 30 minuti: “Una scelta – spiegano dal comando di polizia locale – fatta per dare la possibilità di fare commissioni e regarsi nei negozi dell’arteria garantendo però il turnover degli stalli e permettendo così a tutti di trovare un posto”. Per chi invece avesse bisogno di una sosta più lunga restano gli stalli all’inizio della via (con una zona dìsco di 4 ore) e quelle del resto del quartiere ripensate con sosta dedicata ai residenti proprio prima della partenza del cantiere.

Con la segnaletica verticale, che segue quella orizzontale realizzata nottempo, si conclude la riqualificazione dell’arteria iniziata nel marzo scorso e che ha visto la realizzazione dei nuovi marciapiedi e della nuova pista ciclabile in materiale drenante preservando il patrimonio verde del viale alberato.