SARONNO – E’ stata portata in codice giallo all’ospedale di Legnano la 19enne saronnese vittima dl’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio al quartiere Prealpi. E’ successo intorno alle 16,30 quando la ragazza stava percorrendo in bicicletta via Don Bellavita. All’altezza del civico 7 l’impatto con un furgone Mercedes Vito: la ragazza è caduta ed è finita a terra. Il conducente si è fermato, le ha prestato le prime cure ed ha messo in moto la macchina dei soccorsi con la chiamata al numero unico delle emergenze. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia lcoale che si è occupata di deviare il traffico. Presenti ovviamente anche i soccorsi sanitari.

I soccorritori della Croce Rossa di Saronno hanno cercato di stabilizzare le condizioni della ragazza per oltre un’ora e poco prima delle 18 l’hanno trasferita in codice giallo all’ospedale di Legnano.

I vigili hanno quindi effettuato i rilievi del caso sull’auto e la due ruote e raccolto la testimonianza del conducente della vettura un 67enne residente a Lentate sul Seveso.

(foto archivio)