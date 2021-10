x

SARONNO – Al palazzetto di Arcore, anche le giovanissime atlete della Ginnastica artistica Corrias, l’associazione sportiva dilettantistica con sede a Saronno, hanno mostrato le proprie capacità e i preziosi frutti del loro allenamento. Questa seconda prova del campionato gold ha visto le ginnaste arrivare a pochi passi dal podio.

Dagli spalti del palazzetto, le compagne di squadra che non hanno partecipato al campionato non hanno fatto mancare il proprio supporto e le proprie voci d’incoraggiamento per le atlete in gara; alla fine, conquistato il quarto posto in classifica tutte insieme. Non potevano mancare i festeggiamenti post-gara, un momento di relax dopo la tensione di una performance.

Correva l’anno 1968 quando “Centro di Educazione Fisica Mario Corrias Asd” nasceva; a Saronno, da qualche anno, era purtroppo calato il sipario sulla parola “ginnastica”. Un vuoto lasciato da due gloriose società cittadine: l’Unione forza e la Viribus unitis.

Questa grave mancanza nello sport saronnese non poteva e non doveva durare a lungo; infatti, un gruppo di amici nostalgici ed appassionati di ginnastica gettarono le basi per fondare un’altra società. Nasceva così il “Cef Mario Corrias”.

