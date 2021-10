x

x

SOLARO – Saranno consegnati sabato 30 ottobre gli zainetti con il materiale del kit di benvenuto per i nuovi nati da giugno a settembre 2021. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Solaro, Energie Sociali Jesurum e Lloyds farmacia.



Nello zainetto si trovano prodotti utili per i primi mesi di vita, buoni sconto e prodotti alimentari specifici.

L’appuntamento è dalle 10 alle 12, al nido Il Girasole, per tutte le famiglie che hanno ricevuto la lettera da parte del Comune, ma anche per chi l’ha ricevuta in passato e non è riuscito a presentarsi al precedente appuntamento. Per questi ultimi sarà sufficiente avvisare con una mail l’indirizzo [email protected].

Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’Infanzia: «È il nostro modo di dare il benvenuto a tutti i nuovi nati di Solaro, un pensiero per le famiglie per coinvolgerle nella vita della comunità da subito, in uno spazio, quello dell’asilo nido, particolarmente significativo per la crescita di tantissimi piccoli solaresi.

Invito chi ancora non abbia ricevuto il kit nuovi nati a scrivere alla mail indicata per concordare il ritiro che rimane sempre possibile».

(in foto: Serena Nasta e Nilde Moretti)

27102021