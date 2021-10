x

SARONNO – “Era la prima volta per me al Pasta come direttore e sono felice che questo momento abbia coinciso con il ritorno alla piena capienza dei teatri: credo che il tutto esaurito e gli applausi del pubblico testimoniano che portare a Saronno un po’ di Beethoven sia stata una scommessa vinta”.

Sono le parole di Stefano Nigro direttore d’orchestra saronnese protagonista del successo andato in scena sabato sera al teatro Giuditta Pasta. Con l’orchestra Settembre Classico e la pianista Noemí Teruel Serrano han condiviso l'”Omaggio a Beethoven offerto dall’Amministrazione comunale co cinquecentottanta appassionati.

“Sono davvero soddisfatta del concerto di sabato – continua Noemí Teruel Serrano – Credo che questo teatro rappresenti per Saronno una vera fortuna che tutta la comunità deve impegnarsi a preservare: é molto raro trovare in Italia una struttura del genere in una città di queste dimensioni. Vederlo colmo di persone sabato ci ha fatto capire come da questo splendido luogo possa iniziare una nuova ripartenza culturale grazie a una sinergia tra artisti, pubblico e istituzioni”.

Ma non solo il saronnese ha fortemente voluto anche aprire le prove agli studenti: “Sono cresciuto nelle scuole di questa città e ci tenevo a coinvolgere i giovanissimi in questa esperienza. É stato straordinario vedere oltre 150 ragazzini attenti e rapiti dalla musica grazie anche allo splendido lavoro di preparazione svolto da tutti gli insegnanti. Grazie a tutta l’amministrazione comunale per questa opportunità”.













(per le foto si ringrazia Armando Iannone)