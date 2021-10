x

SARONNO – Ha alzato talmente tanto il gomito che è caduto a terra perdendo i sensi. Il problema non era solo il coma etilico ma il fatto che fosse svenuto in mezzo alla strada in una zona molto trafficata poco dopo le 18.

Protagonista della vicenda, che ha creato non pochi problemi a ridosso del centro ieri sera, un 50enne residente in città. Poco dopo le 18 l’uomo che stava barcollando a piedi in via Antici è caduto in mezzo alla strada. Automobilisti e passanti l’hanno visto sdraiato a terra in mezzo alla strada ed hanno chiamato il numero unico delle emergenze.

Sul posto sono arrivate due ambulanze la Croce Azzurra di Rovellasca e la Croce Rossa di Saronno: ma per permettere loro di operare in sicurezza la polizia locale ha dovuto chiudere la strada alla circolazione deviando il traffico. Code e qualche rallentamento sono state inevitabili visto l’orario di punta ma poco prima delle 19 il personale è riuscito a caricare l’uomo sull’ambulanza della Croce rossa che l’ha trasferito all’ospedale di Saronno.

