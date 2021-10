A Ceriano Laghetto è ripartito il karate

x

x

CERIANO LAGHETTO – Da questo mese ha ripreso l’attività sportiva anche l’Asd Fudochi Karate Ceriano, che da ben 23 anni propone la disciplina del karate in paese per tutti, dai 6 anni compiuti in avanti. Costretta a sospendere le attività il 23 febbraio del 2020 a causa della pandemia, la società sportiva cerianese non ha mai potuto riprendere gli allenamenti in palestra fino ad oggi, a causa delle prescrizioni esistenti. Ma ora è possibile tornare ad allenarsi, nel rispetto delle norme di sicurezza, garantendo distanziamento ed evitando il contatto fisico diretto, attraverso allenamenti specifici che si concentrano sui fondamentali e sul “kata”. “Purtroppo, più di un anno e mezzo di sospensione dell’attività, ha pesato molto sulla partecipazione in particolare dei più giovani, ma adesso proviamo a ripartire con fiducia ed entusiasmo e sempre con il massimo rispetto delle regole e di tutte le precauzioni necessarie” spiega l’istruttore Sandro Cardaci.

La società cerianese, dal 1998 ad oggi, ha formato più di 100 cinture nere a conferma della serietà del proprio impegno e della qualità dei risultati ottenuti negli anni. Gli allenamenti si svolgono sempre due volte alla settimana, il martedì e il venerdì, dalle 19, alle 20.30 nella palestra delle scuole medie e di via Stra Meda, dove sono sempre attesi nuovi praticanti, desiderosi di avvicinarsi a questa disciplina antichissima e dal grande valore formativo. “Ringrazio il presidente, gli allenatori e tutti gli allievi dell’Asd Fudochi per il lavoro svolto e per il contributo che quotidianamente offrono alla comunità cerianese” afferma il consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli.

29102021