CESANO MADERNO – “La prima settimana di novembre partirà in via Sicilia, al Villaggio Snia, il cantiere per il potenziamento della fognatura con l’obiettivo di mettere al riparo via Friuli dagli allagamenti in occasione di fenomeni meteo straordinari, come bombe d’acqua o piogge insistenti. È il primo step di un intervento complesso, che prevede il rifacimento ad opera di BrianzAcque di una parte delle condutture esistenti con la tecnica della laminazione in linea. L’impegno di spesa è di 1 milione e 100 mila euro. Il tratto interessato è quello di via Sicilia dall’incrocio di viale Marche fino all’incrocio con via Friuli, situata più a valle.

Quasi mezzo chilometro di vecchia rete fognaria che verrà rimossa e sostituita con un condotto di dimensioni più importanti, in grado di trattenere i volumi di piena per poi rilasciarli a evento meteorico concluso. Il cantiere durerà sei mesi. Verranno posizionati pannelli luminosi e apposita cartellonistica per informare i cittadini sui lavori e sul loro avanzamento. Partirà a breve anche la distribuzione di volantini. “Sarà inevitabile dover subire qualche disagio data la rilevanza dell’intervento, che però è indispensabile per mettere in sicurezza questa parte di territorio. Per il secondo step in via Friuli BrianzAcque ha già avviato la fase progettuale. Questo secondo intervento è programmato per l’estate del 2022” rimarcano dal Comune.

29102021