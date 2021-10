Calcio Coppa Lombardia, Rovellasca stende Ardita e vede gli ottavi

x

x

ROVELLASCA – Missione compiuta per il Rovellasca 1910 ai sedicesimo della Coppa LOmbardia di Prima categoria: la vittoria dell’altra sera contro i comaschi dell’Ardita, 2-1 in trasferta, consente infatti alla formazione rovellaschese di continuara ad inseguire il passaggio del turno. A segno per il Rovellasca sono andati Maresca e Di Vito.

La formazione di Rovellasca, unica della zona ad essere rimasta in corsa in questa fase della manifestazione, può adesso pensare al secondo appuntamento dei sedicesimi, gara 2 in casa contro il Cantù San Paolo, appuntamento previsto alle 20.30 di giovedì 11 novembre. Quando basterà anche un pareggio per vincere il gironcino e passare il turno: nella prima partita del raggruppamento Cantù e Ardita avevano infatti pareggiato 1-1.

Gli ottavi di finale della manifestazione si svolgeranno poi mercoledì 8 dicembre con accoppiamenti ancora da definire e ci sono tutte le premesse perchè all’appuntamento non manchi dunque neanche il Rovellasca 1910.

(foto archivio)

29102021