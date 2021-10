x

SARONNO/SARONNESE – Un lungo fine settimana non solo dedicato ad Halloween e al suo “Dolcetto o scherzetto?” ma anche ad interessanti visite alla storica chiesa di san Francesco di Saronno o a villa Zari a Bovisio Masciago.

Venerdì 29 Ottobre

SARONNO – Alle 21, nella sala Aldo Moro di viale Santuario, “4 passi di pace” propone l’incontro “Afghanistan, 20 anni di guerra – Crisi globale e corridoi umanitari” con Raul Caruso, professore associato di politica economica all’università Cattolica di Milano e Paolo Lambruschi, giornalista del quotidiano “Avvenire”. Informazioni al sito internet www.4passidipace.com.

LAZZATE – Alle 21, a casa Volta in via Volta 8, conferenza “Finestra sull’arte – l’istante e la luce – Claude Monet e l’impressionismo” a cura di Ad Artem. Prenotazione obbligatoria al numero 0296721145 o via e-mail a [email protected] ed obbligo di green pass.

Venerdì 29 e Sabato 30 Ottobre

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta in via I Maggio, va in scena lo spettacolo “Fellini” evento poetico dove il teatro teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, immagini multimediali e le più belle melodie di Nino Rota. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 30 Ottobre

MISINTO – Dalle 10 alle 12, alla biblioteca di piazza Mosca 9, “Aspettando Halloween” incontro di lettura e laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni. E’ richiesta la presenza di un accompagnatore con green pass, per informazioni ed iscrizioni si può scrivere a [email protected].

SARONNO – Dalle 15 alle 19 vengono organizzate delle visite agli affreschi restaurati della chiesa di san Francesco. L’ingresso è ad offerta libera per i restauri, per la salita ai ponteggi è necessario abbigliamento consono e scarpe basse a suola continua. La prenotazione è obbligatoria all’e-mail [email protected] oppure ci si può rivolgere alla segreteria parrocchiale.

CERIANO LAGHETTO – Dalle 16 alle 18, alla biblioteca di piazza Diaz, “I maghi di Halloween” attività con premi e divertimento da brividi per bambini dagli 8 agli 11 anni. Informazioni e prenotazioni al numero 0296661347.

CARONNO PERTUSELLA – Dalle 16 alle 17.30, alla biblioteca comunale di via Caposile 77, “Un pomeriggio da brividi”: lettura e laboratorio gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni. Informazioni al numero 029658072.

SOLARO – Con ritrovo alle 20 in via Fornace, verrà organizzata “La passeggiata da paura” insieme al gruppo “Olidance” con percorso spaventoso in direzione di via Parini, via Giusti. I partecipanti sono invitati a presentarsi in maschera e per partecipare è necessario confermare la propria iscrizione all’indirizzo e-mail [email protected] e disporre di green pass.

Sabato 30 e domenica 31 Ottobre

TORBA – Al celebre monastero, alle 17, 18.30 e 20, uno speciale percorso serale per scoprire il sito FAI attraverso un racconto dove scienza, archeologia, storia e tradizioni popolari si intrecciano. Punti di vista, elementi e competenze differenti, ma che in egual modo restituiscono il fascino, la complessità e la ricchezza del primo bene del FAI. Al termine della visita, per chi lo desidera, sarà possibile, cenare presso il ristorante interno. Maggiori informazioni al sito internet www.fondoambiente.it.

Domenica 31 Ottobre

BOVISIO MASCIAGO – Dalle 10, sarà possibile visitare villa Zari in corso Italia 8. Prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 366590158 oppure inviando una email a [email protected].

COGLIATE – Dalle 13 alle 24, in piazza Giovanni XXIII e nel centro storico del paese, si terrà la manifestazione “Hallowest”: cibo, divertimento, musica e molto altro. L’evento è organizzato nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Info al sito www.comune.cogliate.mb.it.

RESCALDINA – Dalle 18.30, nella biblioteca “Lea Garofalo” di via Cesare Battisti 3, “Fiabe buie nei boschi di streghe e diavoli” laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria all’e-mail [email protected].

CESANO MADERNO – Dalle 17, nella centrale piazza Esedra, mercatino di “Halloween” con stand gastronomici con dolci, frittelle e animazione con i mangiafuoco. Info al sito www.comune.cesano-maderno.mb.it.



ROVELLO PORRO – Alle 20.30, al teatro san Giuseppe di via Dante 109, serata all’insegna della magia con il mago John e a seguire intrattenimento per bambini “Dolcetto o scherzetto?”. Info e prenotazioni al sito www.teatrorovello.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.