SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 28 ottobre 2021 sul territorio comunale di Solaro: secondo i dati forniti al sindaco Nilde Moretti dal portale di Ats, ci sono a questa data 2 attualmente positivi. Nonostante il numero esiguo di casi, nella giornata di ieri tre classi della scuola primaria sono state poste in quarantena preventiva.



Per quanto riguarda i dati delle vaccinazioni, Solaro tocca ormai il 93% di vaccinati sulla popolazione target con almeno la prima dose.



“Ricordiamo che tutte le persone in quarantena o isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente al proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi – precisano dal Comune – Ricordiamo che per prenotarsi per la vaccinazione, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia o al numero verde 800894545. Da qualche giorno è attiva la possibilità per gli over60 e le categorie fragili di prenotare per la somministrazione della terza dose. Per i pazienti non trasportabili presso le sedi vaccinali, è necessario mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], indicando nome e cognome, data di nascita del/della paziente, domicilio e numero di telefono di riferimento”.



Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “In questo periodo in cui i malanni stagionali sono più diffusi, chiedo ai cittadini di seguire con attenzione i protocolli sanitari per evitare la nascita di focolai dovuti all’imprudenza. In caso di febbre, bisogna contattare il proprio medico curante e concordare una linea d’azione. Purtroppo, sappiamo che alcune classi sono state poste in quarantena preventiva, come Amministrazione continueremo a monitorare ed aggiornare la situazione. Infine, un invito a tutte le persone che ancora, per vari motivi, non hanno eseguito la vaccinazione: è la migliore arma che abbiamo a disposizione contro la diffusione del virus. Si tratta di una questione di rispetto, anche per chi, magari affetto da altre patologie, ad esempio, sta iniziando a ricevere la terza dose a titolo di richiamo e rafforzamento”.

29102021