SARONNO – E’ rossa come una Ferrari e consentirà ai tecnici di Saronno servizi grandi prestazioni in modo da garantire agli utilizzatori una miglior esperienza di pattinaggio. E’ la nuova levigaghiaccio arrivata ieri dal Trentino in via Piave all’ex bocciodromo.

Nelle ultime settimane nella struttura davanti all’ex bocciodromo si è lavorato molto per trasformare gli spazi che l’inverno scorso ospitavano un hot spot tamponi contro il covid di nuovo in uno spazio di aggregazione e divertimento.

Negli ultimi 8 giorni è stato poi “fatto il ghiaccio” di cui la Saronno Servizi si prenderà cura con la nuova dotazione: “Consente una performance nettamente migliore – spiega Cesare Fusi ieri protagonista di un sopralluogo nella struttura – il tempo di sistemazione della pista è nettamente più rapido della precedente (una decina di minuti prima contro la mezz’ora di prima”. Del resto l’impianto saronnese sarà sfruttato a pieno regime corsi per adulti e bambini, di hockey e di pattinaggio artistico e ovviamente pattinaggio libero.

Grande attenzione anche al rispetto delle regole covid sia per quanto riguarda le presenze sia sul fronte della sanificazione dei pattini.

L’inaugurazione sarà domani, sabato 30 ottobre dalle 15,30 alle 19, sarà aperta a tutti con ingresso libero alla pista di pattinaggio fino al limite consentito dalla normativa vigente.

