SARONNO – In arrivo Halloween… ed una nuova festa degli anarchici. Lo si apprende dal tam tam su internet del Collettivo Adespota che ha promosso alcuni eventi anche nel recente passato, con l’occupazione temporanea di spazi in disuso, in particolare una vecchia fattoria alla periferia sud di Saronno.

Anche in questo caso, come in passato, non è stato reso noto dove si svolgerà questo ulteriore appuntamento, si sa solo che si terrà la notte di Halloween, ovvero il 31 ottobre e che inizierà alle 21, è previsto un concerto e l’evento è stato denominato “Night of the living Hc”, evidentemente facendo il verso a “Night of the living dead”, ovvero al celebre film dell’orrore di qualche anno fa e che spesso viene riproposto in tv proprio per Halloween.

(foto: un graffito comparso nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria di Saronno sud a Cascina Colombara dopo un recente evento dei gruppi anarchici locali)

29102021