VARESE – Altro trionfo per l’Az Robur Saronno, alla seconda vittoria consecutiva. La Robur, favorita alla vigilia, non delude le aspettative vincendo e convincendo sul parquet dell’ Enerxenia Arena di Masnago per 70-79 contro la Varese Academy. Dopo un primo tempo dominato dai saronnesi, che si sono portati anche sul +24 nonostante le assenze per infortunio di Gergati e Gurioli, nel secondo tempo Varese alza i giri riavvicinandosi a -8 ,ma non basta, la Robur, guidata dai 23 punti di Marusic e da un ottima prestazione corale,resiste e porta a casa 2 punti fondamentali in ottica della sfida di alta classifica prevista per settimana prossima contro Milanotre sul campo di casa.

Giacomo Rimoldi

Tabellino:

AZ Robur Saronno: Politi 4, Marusic 23 Cozzoli 12, Quinti 1, De Capitani 13, Gurioli NE, Tresso 16, Pellegrini 6, Fusella 4, Motta 0, Gergati NE, Banfi 0

Varese Academy: Cuttini 0, Bogunovic 18, Cane 8, Bosso NE, Tornatore 4, Filipovic 2, Guimdo 17, Villa 14, Marchiaro 2, Nobile 0,

Bongiovanni 2, Zhao 3