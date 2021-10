x

SARONNO – Dopo la fondamentale vittoria ottenuta sul campo di casa contro la 7 Laghi Gazzada, la Robur Saronno torna di scena, sabato alle ore 18, sul parquet dell’ Enerxenia Arena di Masnago contro la Varese Academy per la 6^ giornata del campionato maschile di Serie C Gold.

Col morale alle stelle dopo il successo per 90-84 conseguito contro la capolista, la Robur è chiamata a continuare sulla strada intrapresa per riavvicinarsi alla vetta della classifica. I padroni di casa nell’ultimo turno hanno conquistato i primi due punti della stagione e proveranno a fare il bis contro i saronnesi, perciò per i biancoazzurri si prospetta una partita insidiosa, da affrontare con il massimo della concentrazione per non fare passi falsi.

Giacomo Rimoldi

Classifica: Gallarate, 7 Laghi Gazzada 8, Expo Inox Mortara, Busto Arsizio, Milanotre Basket , Robur Saronno 6, Usd Nervianese 4,Baj Valceresio , Varese Academy, Deltaline Opera 2

(foto: la Robur con le nuove maglie)