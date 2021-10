x

SARONNO – Ancora una rapina nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” a Saronno: è accaduto all’1.45 della notte, quando in giro non c’era ormai quasi più nessuno. E così nessuno ha potuto soccorrere o aiutare il ragazzo, di 31 anni, preso di mira da una sconosciuto che ha cercato di togliergli di mano il telefonino. Ci sono stasti momento concitati, la vittima designata si è opposta e ne è scaturita una colluttazione. Alla fine il malvivente ha rinunciato all’impresa pmentre il malcapitato, proprio con il cellulare che il bandito solitario aveva cercato di sottrargli, ha chiamato soccorsi.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Saronno, che ha prestato le prime cure al trentunenne, che quindi per accertamenti è stato trasportato all’ospedale di Legnano, non è apparso in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia saronnese che hanno effettuasto ricerche del fuggiasco, che d’altra parte non è stato trovato.

