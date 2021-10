x

SARONNO – Incidente al cimitero maggiore di Saronno: nella zona dei colombari una caduta accidentale da una scala ha reso necessario l’intervento di una ambulanza, per soccorrere la malcapitata, una donna di 83 anni. L’episodio è successo alle 11.05 di questa mattina negli spazi cimiteriali di via Milano.

A prestare i primi soccorsi alla pensionata sono state le altre persone che in quel momento erano presenti all’interno del campo santo, dove c’erano parecchi visitatori; quindi sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella che ha trasportato la paziente all’ospedale saronnese di piazza Borella. La donna ha riportato alcune lesioni e contusioni, è stata sottoposta ad accertamenti ma al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

Per un malore nell’area cimiteriale, sempre in via Milano, era dovuta intervenire l’ambulanza anche un paio di giorni fa.

(foto: precedente intervento dei mezzi di soccorso al cimitero maggiore di Saronno)

