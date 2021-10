x

x

CARONNO PERTUSELLA – Quando stamattina la titolare del negozio “Tutto in tinta” è arrivata al lavoro ha trovato tutto sottosopra e la vetrina in frantumi. E’ quello che è successo stanotte in via Dante dove i ladri sono penetrati nell’attività commerciale sfondando la parte inferiore della porta.

Il fatto che la zona sia densamente popolata e che il viavai di auto non manchi anche di notte non ha scoraggiato i malviventi entrati in azione dimostrando una buona dose di audacia. L’ipotesi è che si tratti di più persone che hanno mandato in frantumi la parte inferiore della porta vetrata. Una volta entrati hanno messo tutto a soqquadro a caccia di oggetti di valore. Alla fine hanno preso alcuni Swaroski e computer e si sono dileguati senza lasciare traccia ma soprattutto senza che nessuno dei residenti si accorgesse del colpo.

“Il nostro sabato inizia così… Vetrina sfondata, Swarovski e computer rubati”: il messaggio condiviso con amarezza dalla proprietà sulla pagina Facebook dove stanno arrivando i primi messaggi di vicinanza.