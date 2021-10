[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Una passeggiata sulla nuovissima ciclabile di Saronno: peccato c’è c’è in mezzo un palo dell’illuminazione, finisce contro una rete da cantieri e prima ci passano sopra pure i cavi elettrici. “E’ proprio così, sembra quasi una candid camera – dice Alberto Paleardi, volto storico della politica saronnese – Quando me ne hanno parlato, sono subito andato a vedere, sinceramente mi sembra impossibile”.

E invece, “e invece è proprio così: si tratta di quel pezzetto di pista ciclabile realizzato a margine dell’area dismessa in fase di recupero dell’ex Cemsa, con accesso da via Varese. Va bene che la pista finisca con la rete da cantiere, forse sarebbe stato il caso di completarla per poter sbucare nel retrostazione ma per adesso va bene. Ma lascia sconcertati che in mezzo alla nuovissima ciclabile sia stato piazzato un palo della futura pubblica illuminazione, ed ancora di più che ci sia un “rialzo”, una canalina con i cavi elettrici passa in superficie che attraversa l’intera ciclabile, in quel punto un eventuale ciclista dovrebbe fermarsi e scendere dalla bici, per evitare di volare al suolo. Penso che il Comune abbia voce in capitolo e debba farsi sentire”.

(foto: Alberto Paleardi mostra la nuovissima ciclabile di via Varese)

