SARONNO – “La situazione non è rosea: nell’ultima settimana c’è stato un incremento dei positivi in città abbastanza significativo. Una settimana fa i positivi a Saronno erano 12 ieri erano 46. Di giorno in giorno cresce il numero dei positivi: 46 in senso assoluto è un numero basso ma sta crescendo di 5/10 unità al giorno. Se continuiamo in questo modo rischiamo, nei prossimi giorni di tornare in una situazione sicuramente non bella”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che fa il punto sulla situazione Covid e si concede un monito ai saronnesi: “Quest’impennata della curva ci dice che forse ci siamo lasciati un po’ tanto andare nelle misure di prevenzione. Dobbiamo tornare ad essere un po’ più severi con noi stessi nell’indossare la mascherina quando siamo al chiuso, nel mantenere le distanze, nel sanificare gli spazi e nell’igienizzare le mani. Dobbiamo evitare gli affollamenti”.

“I numeri non sono tranquillizzati – continua – e ci dicono che dobbiamo porre particolare attenzione perchè la curva che era stabile ormai da mesi nell’ultima settimana si è impennata. I positivi salgono anche di 5/10 casi al giorno. Questa situazione non particolarmente favorevole è ahime confermata anche dalle scuole”.

Dall’11 al 15 ottobre c’erano 2 classi in quarantena e 5 studenti positivi questa settimana ci sono stati 7 classi in quarantena e 13 studenti positivi: “E’ un aumento che ci impone di avere grande attenzione. Dobbiamo essere più severi con noi stessi e chiedere anche ai nostri ragazzi di rispettare le normative anticovid”.