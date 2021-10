I Goblins, le pattinatrici e tanti ragazzi: buon debutto del pattinaggio sul ghiaccio al Palaexbo

x

SARONNO – Il colpo d’occhio che si aveva oggi pomeriggio entrando nella tensostruttura allestita all’ex bocciodromo di via Piave meritava davvero la visita. Se fuori dominava il cielo grigio e la pioggia dentro c’erano le divise rosse dei giovani talenti dell’hockey degli Ice Goblins, i vestiti colorati e svolazzanti delle ragazze del pattinaggio artistico ma anche i cappottini e le giacche a vento colorate dei bimbi e dei ragazzi saronnesi.

Probabilmente non si poteva sperare in un miglior debutto per la pista di pattinaggio sul ghiaccio che torna attiva dopo le chiusure dettate dal covid. Una scelta fatta da Saronno Servizi che con il presidente Pietro Insinnamo e l’amministratore della dilettantistica Cesare Fusi hanno voluto dare un segnale forte di fiducia nella ripartenza dello sport e dell’aggregazione cittadina.

Confermata l’attenzione per il rispetto delle norme anticovid: controllo del green pass all’ingresso, sanificazione dei pattini, ingressi contigentati e ricambio dell’aria. Attenzioni che non hanno assolutamente rovinato la festa a chi ha voluto iniziare a godersi un po’ di atmosfera invernale.