TURATE – Aaa cercasi 2 agenti in più per potenziare il comando di polizia locale di Turate. L’Amministrazione comunale del sindaco Alberto Oleari ha infatti avviato le procedure per giungere alla assunzione degli agenti.

“Il Comune di Turate organizza un concorso per l’assunzione di 2 agenti da inserire nell’organico della polizia locale (cat. C), con la formula del contratto a tempo indeterminato e part time 32 ore alla settimana. I candidati interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare domanda sottoscritta, allegando copia di documento di identità personale, entro il giorno 18 novembre. Per informazioni sui requisiti, modalità di consegna, procedure e reperimento domanda e moduli, scaricare il bando e i relativi allegati accedendo a www.comune.turate.co.it nella sezione “Albo pretorio on line” o sezione “amministrazione trasparente”, sotto sezione “bandi di concorso”. Lo si legge in una nota dell’ente municipale.

(foto archivio: la polizia locale è alla ricerca di rinforzi per il proprio comando)

30102021