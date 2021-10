Scontro Dacia-Seicento, auto ribaltata a Caronno

x

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale nella serata di ieri a Caronno Pertusella: a scontrarsi du utilitarie, una piccola Fiat Seicento si è ribaltata, sul posto sono subito accorsi oltre ad una pattuglia della vigilanza urbana e ad una ambulanza anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno – letteralmente – rimesso la vettura sulle proprie quattro ruote. Poco prima era entrata in collisione con una Dacia, all’incrocio fra via Trieste e via Bainsizza. E’ successo tutto alle 18.30. Solo una persona, un uomo di 40 anni, ha avuto bisogno di cure mediche, per lui nulla di grave tanto che non si è neppure rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

La polizia locale ha subito avviato accertamenti ed eseguito sul posto i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è successo e mettere a fuoco le eventuali responsabilità dell’accaduto.

(foto archivio)

