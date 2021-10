x

x

SANT BOI DE LLBREGAT – Percorso perfetto per l’Italia Women Le Zie alla European Masters Cup, che si sta disputando sui diamanti di Sant Boi de Llobregat in Catalogna. La squadra diretta dal manager Angelo Brunero ieri ha superato le avversarie più quotate, e questo sabato sera contenderanno il titolo alle ragazze azzurre over 35.

Battuto il team olandese per 14-1 e quello spagnolo dell’Euskadi col punteggio di 5-0, la classifica vede l’Italia Team al primo posto ed è così già certa di aver guadagnato la finale del torneo con una giornata di anticipo. Negli incontri di oggi Le Zie sono state praticamente perfette in attacco, invalicabili in difesa con una eccezionale performance delle lanciatrici Martina Lackner-Keil, Silvia Durot (Rheavendors Caronno Pertusella) e Mara Papucci, delle catcher Samanta Valsania e Alice Florio.

Sabato l’ultimo giorno del torneo femminile, vede le azzurre di mattina chiudere gli incontri di qualificazione contro il Team Sweden, dove avranno più spazio chi ha giocato meno facendo così rifiatare la squadra, che attenderà le avversarie della sfida finale delle 19.

Ecco il calendario della squadra italiana:

28 ottobre

ore 17:00 Italia Women Le Zie – Team Hungary 11-1

ore 19:00 Denmark Classic Ladies – Italia Women Le Zie 6-12

29 ottobre

ore 17:00 Italia Women Le Zie – Dutch Old Stars 14-1

ore 19:00 Euskadi Old Stars – Italia Women Le Zie 0-5

30 ottobre

ore 09:00 Italia Women Le Zie – Team Sweden

ore 17:00 finale

classifica

1. Italia Team Le Zie 4W 0L

2. Dutch Old Stars 3W 1L

3. Denmark Classic Ladies 2W 2L

4. Euskadi Old Stars 2W 2L

5. Team Sweden 1W 3L

6. Team Hungary 0W L

(foto di gruppo per Le Zie in Catalogna)

30102021