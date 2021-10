x

SARONNO – Domenica 31 ottobre, con il patrocinio del comune, la città di Saronno ospiterà un torneo open di scacchi, organizzato dalla Scuola di scacchi di Saronno e dal Circolo ricreativo aziendale Fnm. La competizione inizierà alle 14:30, mentre le premiazioni si svolgeranno a partire dalle 18. Ad ospitare il torneo per il secondo trofeo Cra Ferrovie Nord Milano sarà la sala Nevera, ambiente della biblioteca civica di Saronno, in via del Santuario.

Il torneo è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare alla competizione. Unica condizione per potersi iscriversi consiste nel corrispondere la somma di cinque euro, come contributo alla scuola di scacchi, organizzatrice dell’evento, a eccezione degli ipo-non vedenti, esenti dal pagamento della quota. Le categorie in gara saranno quella degli juniores, che giocheranno agli scacchi giganti, gli adulti e quella degli ipo-non vedenti.

Per iscriversi preventivamente si possono richiedere informazioni al numero 371 117 9430, oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]