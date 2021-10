x

GERENZANO – “I migliori complimenti da tutti i gerenzanesi alle atlete della Nazionale italiana, Beatrice Carnelli e Annachiara Montuoro dell’associazione “Gerenzano Twirling”, che si sono laureate campionesse europee al campionato reuropeo di Twirling N.B.T.A. svoltosi pochi giorni fa a Porec in Croazia: bravissime!” Così una nota dell’Amministrazione comunale gerenzanese del sindaco Ivano Campi che si complimenta con le due atlete gerenzanesi.

Gerenzano ora può dunque vantare ben due atlete campionesse d’Europa. Beatrice lo è diventata nelle specialità “1 Bastone junior, Team tecnico junior, Team dance junior, Twirling corps” mentre la sua compagna di squadra ed in azzurro, Annachiara, è adesso la nuova campionessa europea nella specialità Twirling corps”. Gerenzano si conferma dunque come una delle “culle” italiane per questa disciplina sportiva, con una società come il Gerenzano twirling sempre molto attiva ed anche attenta alla crescita del settore giovanile.

(foto: le due gerenzanesi, Beatrice Carnelli e Annachiara Montuoro, che sono neo campionesse d’Europa)

