SARONNO – “Nelle prossime settimane inizieranno anche le vaccinazioni anti-influenzali per tutti quei medici prevalentemente di Saronno che decideranno di realizzare le somministrazioni per i loro assistiti non nei loro studi ma all’hub”.

E’ l’annuncio del sindaco Augusto Airoldi che spiega la novità in arrivo nella struttura attiva in via Parini dal marzo scorso per le vaccinazioni anticovid.

“Nelle prossime settimane due dei 5 box dove vengono realizzate le vaccinazioni saranno dedicati al vaccino antininfluenza. Sarà il medico ad avvisare i pazienti sul luogo della vaccinanzione ossia se l’ambulatorio o se l’hub. E’ un servizio aggiuntivo che diamo non più solo agli ultra ottantenni che si recano lì per la terza dose ma a tutti coloro che vorranno essere vaccinati contro l’influenza. questo servizio inizierà dai prossimi giorni. Dare le informazioni più precise come Amministrazione comunale nel momento in cui i medici ci daranno il calendario delle vaccinazioni stesse”.

E conclude: “Faremo una campagna informativa perchè anche le vaccinazioni anti-influenzali sono importanti tanto quanto le vaccinazioni anticovid”

