TRADATE – Nel girone A di Prima categoria, giunto alla settima giornata, si segnala il successo esterno del Tradate mentre la Pro Azzurra Mozzate ha pareggiato, subendo il 2-2 a tempo scaduto.

San Marco-Tradate 0-2

Vittoria che fa molto bene ai tradatesi quella ottenuta domenica pomeriggio sul campo del centro sportivo parrocchiale di Busto Arsizio: a decidere le sorti del match è stata una doppietta di Stefanazzi.

Pro Azzurra Mozzate-Arsaghese 2-2

PRO AZZURRA MOZZATE: Lucca, Chiarion, Terzi, Gattuso, Sala (9’st Cremona), Di Simone, Ahmed Gamal, Kumah, Forni (38’st Bredice), Loo Speziali, Tutone (17’st Mastromarino, dal 30’ st Sinani). A disposizione La Fata, Patti, Martucci, Nardi, Signorini. All. Papis.

ARSAGHESE: Buso, Ferro (41’st Ndir), Pietroboni (41’st Nebuloni), Castoldi, Passera, Hushi, Binda, Lo Bello, Vendemmiati, Squizzato (31’st Diao), Falsaperna (23’ st Agrello). A disposizione Pellizzi, Mattavelli, Tamborini, Gitti, Guei. All. Contaldo.

Arbitro Bosi di Abbiategrasso.

Marcatori: 15′ pt Loo Speziali (P) (rig.), 45′ pt Falsaperna (A) (rig.), 27′ st Forni (P), 49′ st Diao (A).

Al centro sportivo di Tradate, “casa” anche della Pro Azzurra, una partita emozionante ed altalenante con vantaggio dei locali su rigore trasformato dall’ex saronnese Loo Speziali, e pari a fine tempo degli ospiti sempre su rigore. A metà della ripresa è Forni della Pro a riportare avanti i locali con un’azione personale in area, mentre al 49′ in una mischia furibonda in area della Pro, è Diao che trova la deviazione giusta.

Classifica (prime posizioni): Ispra 17 punti, Valceresio e Bosto 15, Arsaghese 13, Pro Azzurra e Nuova Fiamme Oro 12, Tradate 10, Faloppiese 9.

(foto archivio: azione di gioco della Pro Azzurra)

