CERIANO LAGHETTO – Finisce 2-1 per i padroni di casa il match odierno che vedeva il Ceriano affrontare la Garibaldina sotto una leggera pioggia autunnale.

La partita inizia con un clima molto teso tra le due formazioni che pensano più alla fase difensiva che ad attaccare, il risultato è un primo tempo che si conclude a reti inviolate con poche occasioni da ambedue le parti.

Il pareggio viene spezzato nei primi minuti del secondo tempo: è Sessa a portare in vantaggio la Garibaldinia il quale davanti alla porta fredda Arrivabeni, 0-1.

Il Ceriano tenta subito di pareggiare i conti, Marone entra in area e viene atterrato, pochi dubbi per il direttore di gara: calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta lo stesso Marone che riesce a trasformare il rigore da lui procurato, la partita torna in parità, 1-1.

La formazione ospite va vicino al vantaggio per ben due volte ma altrattante volte Arrivabeni si supera e riesce a tenere a galla la possibilità dei tre punti per il Ceriano.

Quando mancano 10′ al triplice fischio dell’arbitro un errore difensivo della Garibaldina permette a Marone di essere solo davanti alla porta: il numero 9 non sbaglia e sfrutta l’occasione firmando la doppietta, 2-1.

Ottenuto il vantaggio il Ceriano si difende con il coltello tra i denti per i restanti 10′ di gioco, compito che risulta molto difficile contro una Garibaldina che gioca bene e rischia di fare male.

Alla fine è la squadra di casa a vincere il duello portando a casa 3 punti sudatissimi contro una Garibaldina che ha lasciato tutto sul campo e che torna a casa a mani vuote, secondo posto invece per il Ceriano che accorcia le distanze sul Bresso.

Alessio Cattaneo



CERIANO LAGHETTO – GARIBALDINA 2-1

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Pascale, Ponzoni, Meroni, Di Mauro, De Boni, Vismara, Maringoni, Marone, Ippolito, Ceppi. All.Motta.

GARIBALDINA: Scotti, Monti, Bulciaghi, Valente, Franchini, Bossi, Rossoni, Domaneschi, Sessa, Cominetti, Unida. All.Preite.

MARCATORI: Sessa, Marone (R), Marone.