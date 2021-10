x

SOMMA LOMBARDO – In questa ultima domenica di ottobre a Somma Lombardo, la Sommese, dopo aver fatto tre pareggi consecutivi, torna a vincere con un netto 2 a 0 contro il Cistellum. Una partita che entra subito nel vivo con una traversa presa dalla squadra di casa con il destro di Bellin all’8’ ottavo minuto di gioco. Sommese che, dopo la grande parata di Vitareti sul tiro del giocatore avversario Cozzi, trova il gol del vantaggio al 16’ minuto con Zaro che sfrutta la spizzata corta del portiere di trasferta e butta in rete il pallone. Il Cistellum, nonostante il gol subito, non riesce ancora ad entrare in partita e al 33’, dopo una palla persa da Moiana, rischia di subire un’altra rete che però non si concretizza grazie alla deviazione in calcio d’angolo da parte del portiere subentrato al 28’ D’Auria. Allo scadere del primo tempo la squadra di Cislago prova a riaprire la gara con Costanzo, tiro che però finisce poco al di là del palo della porta avversaria. Secondo tempo fotocopia in cui il Cistellum spaventa poco la squadra di casa. Rientro differente invece per la Sommese che continua ad attaccare e trova il raddoppio al 21’ minuto del secondo tempo nuovamente con Zaro. Doppietta che porta 3 punti importanti per la squadra di casa, grazie ai quali essa sale in seconda posizione e supera proprio lo sconfitto Cistellum che, invece, scende in quinta posizione.

Aldo Falgares

A.S.D. SOMMESE 1920 – A.S.D. CISTELLUM 2016 2-0

A.S.D. SOMMESE: Vitareti, Rabaini(27’ st Gennari), D’Arienzo, Peroni, Bellin, Siracusa, Cappabianca (27’ pt Sterlicchio F.) (31’ st Sterlicchio P.), Battaglia, Giacchino, Ferrario (16’ st Monza), Zaro (40’ st Lakrafi). A disposizione: Zocco, Montagnoli, Lamesta, Ianni. All. Peloso.

A.S.D. CISTELLUM: Albizzati (28’ pt D’Auria) , Anzani (40’ st Speranza), Moiana, Cozzi, Albani, Rimoldi L. (45’ st Pusceddu), Bene (17’ st Bonfrate), Remonato (12’ st Bosotti), Lo Giudice, Rimoldi N., Costanzo. A disposizione: Condè, Pigozzi, Sapienza, Montan. All. Giussani.

Marcatori: 27’ pt Zaro (s), 21’ st Zaro (s).