MILANO – Malgrado il campo decisamente provato e malmesso nella settima giornata lo United conquista tre punti con un risultato che non lascia dubbi sulla superiorità del team di mister Bravin.

Del resto dopo solo 11 minuti del primo tempo gli ospiti erano già in vantaggio di tre gol e da lì in poi la partita è stata in discesa. Neanche il gol della bandiera dei padroni di casa del Visconti ha impensierito gli ospiti ormai lanciatissimi. Così lo United ha conquistato tre punti e la vetta della classifica.

Us Visconti – Asd United 1-8

VISCONTI Carpino, Carillo, Di Matteo, Enrichetti, Ferrara, Kayo, Martino, Massa, Minutti, Miscioscia, Carpino, Mute, Orellana, Pedriel, Perego, Scarna, Spatola, Terroso, Vigo.

UNITED Di Vincenzo, Saldarini, Carcuro, Ciliberto, Biti, Bulzi, Chiarello, Altobelli, Mari, Ferioli, Maiutisyn. A disposizione: Malatesta, Pirrera, Re, Di Santo, Gallan, Prota, Mangoni, Bosetti, Merlotti.

Marcatori: Mari (2), Marangoni (2), Chiarello, Maiutisyn, Gallan, Altobelli.