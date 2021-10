x

x

SARONNO – Sconfitta casalinga per l’Amor Sportiva sul campo della Cassina Ferrara per la sesta giornata del girone A di terza categoria. A mettere ko i saronnesi un gol di Casè che fa conquistare il secondo posto in classifica agli ospiti e relega i padroni di casa al decimo posto, ossia terz’ultimi. Una sconfitta che arriva dopo la trasferta con il Legnarello che la scorsa settimana si è conclusa con un pareggio.

Nei video alcuni momenti del match tra cui il rigore parato da Lovera

Amor Sportiva – Oratorio Lainate 0-1

AMOR SPORTIVA: Lovera, Pustorino, Caimi, Gariboldi, Gazzetta, Ferrario, Busnelli, Nigro, Banfi, Crosta, Aloardi. A disposizione Chiti, Vidovic, Marabelli, Wagner, Maiocchi, Forcisi, Petrarca, Marzullo, Marranzano. All. Galimberti.

ORATORIO LAINATE: Baron, Barbarino, Pasini, Martelli, Pandini, Cattaneo, Tresoldi, Murru, Salvato, Casè, Ravaro. A disposizione: Martini, GRandi, Giacomazzo, Andreola, Ghanimi, Rossi, Conti, Musu, Scaratti. All. Rusconi