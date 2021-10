x

LIMBIATE – Pari interno del Dal Pozzo con il San Vittore Olona. I primi 10 minuti Dal pozzo spinge ed, all’8’ si rende pericoloso: palla dentro di Pertile per Dezio che protegge per La Mura, il bomber si smarca per il tiro ma viene rimpallato sul più bello. Poi succede poco ed il primo tempo finisce senza reti. Nella ripresa qualche occasione di più: al 25′ ci prova Dezio con un tiro al volo, al 30′ San Vittore vicino al gol, mentre nel finale è Nardo che salva su un contropiede degli ospiti. Con il pensiero che va a domenica prossima quando si terrà il derby con l’Airoldi Origgio.

Dal Pozzo-San Vittore Olona 0-0

DAL POZZO: Arrighi, Osculati, Riccardi, Pertile, Sartorio, Nardo, Daga, Menozzi, La Mura, Dezio, Defendenti. A disposizione: Barca, Barzanò, Pirotta, Manconi, Borgatti, Borghi Ob, Schembri, Raphael, Ndao Saliou. All. Borgatti.

(foto: saluto finale del Dal Pozzo dopo la gara col San Vittore)

