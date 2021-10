x

GALLARATE – Il finale di gara, da 0-4 a 2-4, non è assolutamente piaciuto all’allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni: “Certo abbiamo vinto, ma non sono contento di quel che ho visto nella partite conclusiva dell’incontro, quel vistoso calo di concentrazione che ha consentito agli avversari di rifarsi sotto”, così esordisce il tecnico dei biancocelesti a gara conclusa. Per Taroni questi episodi non devono più succedere, “perchè se vogliamo aspirare al vertice della classifica, queste cose proprio non ce le possiamo permettere”.

Nella videointervista realizzata da Matteo Romanò l’analisi approfondita della gara da parte di mister Taroni di questa gara valevole per la settima giornata di andata del campionato di Promozione e che ha visto i saronnesi raggiungere il secondo posto in classifica.

