CARONNO PERTUSELLA – Per la prima volta Caronno Pertusella inserisce la delega allo sviluppo sostenibile all’interno di un suo assessorato.

A seguire l’Ambiente, l’Urbanistica, lo Sviluppo Sostenibile e le Attività Produttive sarà Daniele Rosara, 37 anni, laureato in ingegneria edile-architettura e uno dei volti nuovi di Civico 2030. Volontario al Cinema di Caronno Pertusella, appassionato di informatica e edilizia sostenibile.

Per lui, questa è la prima esperienza politica e amministrativa. “Sono fortunato – dichiara – a supportarmi in questa prima esperienza ci sarà tutta la squadra di Civico 2030. Abbiamo conoscenze e competenze trasversali e sono certo che insieme potremo fare un ottimo lavoro”.

Oltre a Daniele Rosara, Giulia Martignoni sarà consigliera di maggioranza che, come da lei dichiarato, non farà mancare il suo contributo in termini di idee e proposte concrete sulle tematiche legate alla sostenibilità.

“Ora è tempo per noi di rimboccarci le maniche e metterci al lavoro – dichiarano i ragazzi di Civico 2030 – Il nostro primo obiettivo sarà quello di aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili, come promesso in campagna elettorale, e faremo di tutto per rendere il nostro un paese più virtuoso”.