Ferisce il connazionale con un colpo di scopa, egiziano nei guai

SARONNO / CASTRONNO – Singolare episodio ieri mattina alle 11.30 in via Lombardia alla periferia di Castronno: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno dopo la segnalazione che c’erano due stranieri intenti a litigare. I militi hanno trovato uno di essi, egiziano e di 20 anni, che presentava una ferita da taglio ad una gamba ed è stata fatta arrivare anche l’ambulanza.

Il ferito è stato medicato e poi trasferito all’ospedale di Circolo di Varese. Le condizioni del ragazzo non destano alcuna preoccupazione ed è già stata raccolta la sua versione dei fatti da parte dei carabinieri che hanno subito avviato le indagini per giungere alla ricostruzione di quanto successo. A quanto pare l’altro straniero, che era “armato” con una scopa, avrebbe ferito il ventenne con il manico della stessa, ed ora rischia una denuncia per lesioni personali.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

31102021