SARONNO – Dopo le ultime location a sorpresa, alla stazione di Saronno Sud e un capannone al confine con Solaro, gli anarchici hanno deciso di tornare ad una delle loro “sedi storiche”.

Questa sera alle 21 hanno reso noto la location della serata di musicale organizzata con diverse band. Sono tornati nel sottopassaggio tra piazza dei Mercanti (comunemente nota come piazza Rossa) e viale Santuario. Una location decisamente abituale per gli anarchici saronnesi che l’hanno spesso usata per i loro eventi da quando il centro sociale Telos è diventato itinerante dopo i diversi sgomberi che si sono susseguiti in città.

A rendere noto l’appuntamento è stato il collettivo Adespota che ha diffuso l’appuntamento data e ora nell’ultima settimana e questa sera ha svelato la location. In programma un’occupazione temporanea: l’area sarà usata per l’evento musica e “liberata” domani in mattina.

(foto: una delle precedenti occupazioni temporanee del sottopassaggio di piazza dei Mercanti)