SARONNO – Luca Brenna, saronnese che ama realizzare piccole “ninna nanna”, non poteva oggi non cimentarsi con la festa di Halloween.

Ninna nanna della zucca intagliata

Che ci augura una notte stregata

Facendo partire uno strano gioco

Donandoci sogni di tenebra e fuoco

Ricchi di magia e qualche scherzetto

Resi assai golosi da qualche dolcetto!

Luca Brenna, è noto ormai da diversi anni in città per la sua produzione di ninna nanne. Iniziato con gli amici di sempre, ai tempi delle prime promozioni degli sms gratis sui telefonini, il rito delle ninna nanne del Prenna è ormai un modo “saronnese” per raccontare e condividere momenti della vita cittadina ma anche fatti nazionali. Brenna ha realizzato ninna nanne per l’abbattimento delle Farfalle, il grande complesso residenziale che si trovava al quartiere Matteotti; ma anche quando è nata la parola “petaloso” o per l’ultima edizione delle Olimpiadi, e per tante altre occasioni.

31102021