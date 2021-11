x

LOMAZZO – Chi se le è perse ieri, può approfittare oggi e dunque godersi questo ghiotto appuntamento. L’autunno è infatti il tempo delle caldarroste ed a Lomazzo e a Manera in questi giorni si svolgono le tradizionali castagnate, con la preparazione delle “birolle”.

Dove andare per le caldarroste – Sia nella giornata di ieri, domenica 31, che oggi lunedì 1 novembre, sono attivi due diversi punti di “distribuzione”. A Lomazzo, a cura del Gs Arco, ci si può recare all’oratorio di via Milano; mentre a Manera l’iniziativa di svolge con la “regia” della Società pescatori maneresi, e si tiene in piazza Trento.

Nei giorni scorsi una analoga iniziativa si era svolta a Saronno, appuntamento annuale in centro con le caldarroste realizzate da soci e volontari dell’Avis, l’Associazione dei donatori del sangue.

(foto: il collage di immagini che è stato realizzato dal Comune per illustrare l’iniziativa, che tradizionalmente piace molto ai cittadini)

