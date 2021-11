x

COGLIATE – “Che bello cercare di tornare alla normalità! E’ stato un enorme successo la terza edizione di Hallowest: tante famiglie, tanti bambini contenti e tanti sorrisi nonostante il meteo non abbia aiutato”. Così il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, riguardo alla manifestazione che si è tenuta ieri per la festa di Halloween, che in ambito cogliatese è stata “declinata” davvero in modo particolare.

“Grazie alla collaborazione di tutti: le associazioni, i tanti volontari e i commercianti! Sei servizi emergenza integrati, l’associazione “Elena e i cavalli”, Onlus Gruppo volontari Cogliate, Gvc ecolandia, Aps Dolce & salato, pasticceria Falcone, L’ Albero dei gelati, birrificio Follia pura, Parco delle Groane con le sue Gev, Twister on the road” riepiloga il primo cittadino.

Quello di Cogliate, giovani e meno giovani mascherati per Halloween, è stato uno degli eventi che ha caratterizzato la giornata di ieri nella zona.

(foto: uno dei suggestivi allestimenti realizzati nel bosco per celebrare Halloween)

01112021