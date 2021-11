x

SARONNO – La soddisfazione per la riqualificazione eseguita ma soprattutto l’impegno per trovare i fondi per completare l’intervento in modo da “non lasciare a metà l’intervento”. Si può riassumere così l’intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni in merito alla riqualificazione della fontana di via Primo Maggio.

“Sono soddisfatta della riqualificazione la fontana è decisamente migliorata e il tutto sarà ultimato con la realizzazione a breve dell’illuminazione della vasca già compresa in questa tranche e che sarà realizzata a breve”.

Ma l’esponente della Giunta guarda avanti: “Non è stato possibile realizzare completamente la nuova pavimentazione (a causa di un aumento dei costi dovuti allo stato di particolare degrado della fontana vera e propria ndr) ma mi impegnerò a trovare i fondi per farlo per restituire alla città una zona completamente riqualificata e non lasciare il lavori a metà“.

Nel frattempo la fontana resterà spenta: per evitare danni in caso di possibili ghiacciate alle tubature appena rinnovate l’acqua tornerà a zampillare solo in primavera.