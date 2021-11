x

GERENZANO – Dall’Amministrazione civica guidata dalla lista Insieme e libertà per Gerenzano una replica a Fratelli d’Italia riguardo al “decollo” del progetto verde.

Il progetto Puc per verde era già da tempo in discussione con gli uffici municipali. Si è fermato solo perché la responsabile dell’ ufficio competente si è trasferita in altro Comune. Prima ancora che i signori Fermata e Falduto si attivassero in vista delle prossime elezioni comunali il progetto è stato presentato agli uffici, per quanto di competenza. I suggerimenti e le proposte sono sempre ben accette; infastidisce il voler mettere il cappello su iniziative varie senza neanche premurarsi di informarsi e confrontarsi preventivamente. Se si confrontasse e informasse preventivamente il signor Fermata eviterebbe le solite brutte figure . Senza dover passare da vittima sacrificale.

Il riferimento va al provvedimento comunale numero 62 del 11 settembre pubblicato sull’Albo pretorio (online) dove si è approvato il Progetto utile alla collettività (Puc) a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel comune di Gerenzano.

