CARONNO PERTUSELLA – Auto fuori strada lungo l’ex statale Varesina alla periferia di Caronno Pertusella, nel tratto che prende il nome di via Bergamo. E’ successo oggi alle 18.30 nelle vicinanze dell’incrocio con via Lazzaretto. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce viole e sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Saronno per deviare il traffico e fare in modo che i soccorsi avenissero in tutta sicurezza. Ad avere bisogno di cure mediche una ragazza di 34 anni, che è stata visitata e medicata, le sue condizioni non sono apparese preoccupanti. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Tamponamento in autostrada invece alle 12.55, a scontrati tre veicoli che procedevano in direzione Milano, appena oltre il bivio con la A8 e A9: una ragazza di 26 anni è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce bianca ed è stata trasportato all’ospedale di Legnano per essere medicata di lievi contusioni.

01112021